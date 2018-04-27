Ученые подтвердили, что священный для уральцев Шигирский идол древнее пирамид

16:10 27 апреля 2018 0

В Екатеринбурге хранится самый древний объект деревянного искусства в мире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исследователи знаменитого Шигирского идола подтвердили возраст памятника. Уральскому артефакту, сделанному из дерева, больше 11 тысяч лет. Для сравнения: самой древней пирамиде — гробнице фараона Хеопса в Гизе — всего 4,5 тысячи лет.

Исследование международной группы ученых опубликовала авторитетный научный журнал Antiquity. Пятиметровый идол был обнаружен золотоискателями на Шигирском торфянике в январе 1894 года. Долгое время исследователи терялись в догадках касательно его возраста. В 1997 году российские ученые определили, что памятник был сделан 9800 лет назад. Новое исследование, в котором участвовали немецкие и российские ученые под руководством Михаила Жилина из Института археологии РАН, выявило, что памятник еще более древний. Предки уральцев создали его 11 тысяч лет назад. Для установления возраста объекта его пришлось распилить, из-за чего в научной среде разразился громкий скандал.

«Аналогов этому идолу в мире просто нет. Сами понимаете, что происходит с деревом за такое время. В мире есть египетские пирамиды, есть наш идол. А между ними семь тысяч лет пустоты. И при этом идола нет в Книге рекордов Гиннесса. Американцы все еще сомневаются, что он не подделка», — рассказал «URA.RU» историк, сотрудник Краеведческого музея в Екатеринбурге Николай Неуймин.

До публикации результатов исследований многие ученые считали, что древние предки уральцев не могли создать такую большую скульптуру и не имели столь сложного символического воображения, чтобы украсить творение такими узорами. Группа Жилина отправилась в район, где нашли идола, чтобы лучше понять, каким было общество, создавшее уникальный предмет. На глубине семи метров археологи нашли сотни костяных наконечников и ножей того же периода, а также рога лося с вырезанными на них мордами животных. Как отметил в статье ученый, древние люди прекрасно умели работать с деревом.