02:48 28 апреля 2018 0

Подписчики поздравляют звездную пару с беременностью девушки ФОТО: личная страница Анастасии Шубской в Instagram

Младшая дочь скончавшейся актрисы театра и кино Веры Глаголевой спровоцировала слухи о своей беременности. Поводом стала фотография, которую Анастасия Шубская выложила в социальную сеть. На ней подписчики девушки разглядели округлившийся живот.

«Наконец-то весна», — написала Шубская на своей странице в Instagram. На снимке девушка запечатлена в розовом пальто и черном платье. Особо внимательные подписчики смогли разглядеть подросший живот, пишут «Дни.ру». «Животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье. Ждём Маленького Овечкина) Настя и Александр! Молодцы!.. Округлилась, похорошела», — обрадовались поклонники.

Ранее Анастасия Шубская опубликовала редкий снимок со своего дня рождения из семейного архива. «Спасибо вам за жизнь и самое счастливое детство» — подписала девушка, выражая благодарность своим родителям — Вере Глаголевой и Кириллу Шубскому.