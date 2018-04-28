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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:48  28 апреля 2018 0

У дочери Глаголевой рассмотрели округлившийся живот. «Ждем маленького Овечкина». ФОТО

Подписчики поздравляют звездную пару с беременностью девушкиФОТО: личная страница Анастасии Шубской в Instagram

Младшая дочь скончавшейся актрисы театра и кино Веры Глаголевой спровоцировала слухи о своей беременности. Поводом стала фотография, которую Анастасия Шубская выложила в социальную сеть. На ней подписчики девушки разглядели округлившийся живот.

«Наконец-то весна», — написала Шубская на своей странице в Instagram. На снимке девушка запечатлена в розовом пальто и черном платье. Особо внимательные подписчики смогли разглядеть подросший живот, пишут «Дни.ру». «Животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье. Ждём Маленького Овечкина) Настя и Александр! Молодцы!.. Округлилась, похорошела», — обрадовались поклонники.

Ранее Анастасия Шубская опубликовала редкий снимок со своего дня рождения из семейного архива. «Спасибо вам за жизнь и самое счастливое детство» — подписала девушка, выражая благодарность своим родителям — Вере Глаголевой и Кириллу Шубскому.

Александр Черноскутов
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