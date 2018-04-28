08:46 28 апреля 2018 1

На презентации песни Шнуров присутствовать не сможет Фото: скриншот ролика в instagram-аккаунте Сергея шнурова

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте фрагмент новой песни. Новый хит посвящен петербургскому футбольному клубу «Зенит» и будет презентован во время встречи команды из Петербурга с московским ЦСКА.

«Так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — написал Шнуров. Он добавил, что не сможет присутствовать на стадионе, так как уехал во Флоренцию, но «его сердце осталось в Петербурге», отмечает «Федеральное агентство новостей». Само исполнение куплета и припева Шнуров сопроводил кадрами с фанатской трибуны «сине-бело-голубых».

Интернет-пользователи позитивно оценили первый куплет и припев песни: «Классно, даже не болея за футбол, хочется подпевать», «Это очень круто!», «Учу слова, буду орать во всё горло!», «Ух. Аж мурашки по телу! Представляю, когда запоет весь стадион!». Некоторые фанаты предложили поменять неформальный гимн футбольного клуба «Город над вольной Невой…» на песню Шнурова: «Может обновим гимн Зенита?», «Этот гимн уйдет в массы, как народный гимн нашего любимого города и клуба».

Среди подписчиков Instagram-аккаунта лидера группировки «Ленинград» оказались и футбольные фанаты других российских команд. Несмотря на конкуренцию и соперничество клубов, болельщики похвалили Шнурова: «Хоть я и болею за ЦСКА, но понравился припев… Болею за Спартак, но круто звучит, конечно, не скрою».