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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:25  28 апреля 2018 0

В России ужесточили правила проезда перекрестков. Водителей будут штрафовать на «вафельнице»

Крестный ход и митинг на Площади Труда по случаю 4 ноября. Екатеринбург, шествие, перекресток 8марта малышева
Новая дорожная разметка в народе называется «вафельница»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 28 апреля, в силу вступили изменения в правилах дорожного движения. В частности, на перекрестках официально разрешили использовать новую желтую разметку в виде пересекающихся желтых линий. Она наносится для обозначения зоны, куда выезд транспорту запрещен. Нарушителю грозит штрафа в размере одной тысячи рублей за создание помех другим участникам движения. Неофициально такую разметку называют «вафельницей».

Желтые пересекающиеся линии наносятся в центре перекрестка. Разметка может дублироваться новым дорожным знаком «Участок перекрестка», где также изображены пересекающиеся линии. Так обозначается участок, куда запрещается выезжать даже при разрешающем сигнале светофора в том случае, если впереди образовался затор. Въезжая в эту зону в случае «пробки» водитель создает «препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». Штраф регулируется ч. 1 ст. 12.13 КоАП. При этом если автомобилисту нужно повернуть направо или налево, то наказание за выезд в «запретную» зону не действует, пишет «Коммерсант».

В тестовом режиме такая разметка используется в Москве с 2015 года на 76 перекрестках. По данным столичного ЦОДД, скорость на экспериментальных участках увеличилась утром на 80%, а вечером — на 15%. ГОСТ, регулирующий толщину линий, расстояние между ними вступит в силу с 1 июня. В текущем году разметку нанесут еще на 79 перекрестков Москвы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ввел новую диагональную разметку. Цель этой инициативы — повысить безопасность на дорогах, а также увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Иван Шестак
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