Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов на отдых после отставки действующего правительства. Действующий премьер-министр выразил готовность приносить пользу стране на любом посту.
«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране», — заявил Медведев в разговоре с Дмитрием Брилевым в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что кабинет министров в последние годы работал в беспрецедентных условиях.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. После нее кабинет министров сложит свои полномочия. Уже на следующий день Госдума России планирует утвердить кандидатуру нового главы правительства.