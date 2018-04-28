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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:21  28 апреля 2018 0

Медведев рассказал, когда уйдет на отдых

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
«Готов работать там, где смогу принести максимальную пользу стране»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов на отдых после отставки действующего правительства. Действующий премьер-министр выразил готовность приносить пользу стране на любом посту.

«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране», — заявил Медведев в разговоре с Дмитрием Брилевым в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что кабинет министров в последние годы работал в беспрецедентных условиях.

Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. После нее кабинет министров сложит свои полномочия. Уже на следующий день Госдума России планирует утвердить кандидатуру нового главы правительства.

Павел Маркуш
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