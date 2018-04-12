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12 апреля 2018
11 апреля 2018
08:33  12 апреля 2018 0

Стало известно, когда Госдума утвердит кандидатуру нового премьер-министра РФ

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев — главный кандидат на должность премьер-министраФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Госдума РФ планирует утвердить кандидатуру нового главы правительства 8 мая — на следующий день после инаугурации президента. Источники «Коммерсанта» уверены, что столь быстрое утверждение нового премьер-министра позволит быстрее сформировать новый состав кабмина.

Официальной даты утверждения нового премьер-министра в расписании Госдумы пока нет. Собеседники «Коммерсанта» считают, что переназначение действующего главы правительства Дмитрия Медведева это «де-факто решенный вопрос еще несколько месяцев назад». По словам двух федеральных чиновников, с момента утверждения главе кабмина понадобится две недели для согласования с президентом кандидатов в новый состав правительства.

Ранее источники «URA.RU» уже подтверждали грядущее назначение Дмитрия Медведева на должность главы кабинета министров. В пользу его кандидатуры сыграли новые антироссийские санкции — новому главе кабмина придется решать проблемы крупных российских компаний, действующих в условиях жестких ограничений.

Сергей Макеев
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