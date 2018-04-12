Стало известно, когда Госдума утвердит кандидатуру нового премьер-министра РФ

08:33 12 апреля 2018 0

Дмитрий Медведев — главный кандидат на должность премьер-министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума РФ планирует утвердить кандидатуру нового главы правительства 8 мая — на следующий день после инаугурации президента. Источники «Коммерсанта» уверены, что столь быстрое утверждение нового премьер-министра позволит быстрее сформировать новый состав кабмина.

Официальной даты утверждения нового премьер-министра в расписании Госдумы пока нет. Собеседники «Коммерсанта» считают, что переназначение действующего главы правительства Дмитрия Медведева это «де-факто решенный вопрос еще несколько месяцев назад». По словам двух федеральных чиновников, с момента утверждения главе кабмина понадобится две недели для согласования с президентом кандидатов в новый состав правительства.

Ранее источники «URA.RU» уже подтверждали грядущее назначение Дмитрия Медведева на должность главы кабинета министров. В пользу его кандидатуры сыграли новые антироссийские санкции — новому главе кабмина придется решать проблемы крупных российских компаний, действующих в условиях жестких ограничений.