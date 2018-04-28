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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
15:45  28 апреля 2018 0

Курганцев встревожило отключение удобного городского сервиса. «Роскомнадзор постарался»

Разное. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, остановочный комплекс
Курганцы жалуются, что отключение сервиса осложнило им жизньФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане перестал работать сервис отображения движения автобусов в режиме онлайн. Вместо карты при переходе к разделу на сайте городского транспортного управления пользователи видят надпись: «Извините, эта страница временно недоступна для просмотра».

Отключение популярного сервиса обеспокоило горожан — в соцсетях выдвигают различные версии происходящего. «Спрашивали у кондуктора, сказала, что перевозчики не хотят оплачивать этот сервис», — делится Евгения в сообществе «Инцидент | Курган». «Смотрят, как водители работают без него», — сообщает Светлана. «Отключили до мая, так как всем неудобно, даже самим водителям», — утверждает Юлия. Большинство же комментаторов сошлись во мнении, что в ситуации замешан Роскомнадзор, который пытается заблокировать Telegram: «Роскомнадзор постарался!».

В администрации Кургана «URA.RU» заявили, что на сервисе ведутся профилактические работы. «Карта снова станет доступна после майских праздников», — уточнили в мэрии.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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