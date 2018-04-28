В Кургане перестал работать сервис отображения движения автобусов в режиме онлайн. Вместо карты при переходе к разделу на сайте городского транспортного управления пользователи видят надпись: «Извините, эта страница временно недоступна для просмотра».
Отключение популярного сервиса обеспокоило горожан — в соцсетях выдвигают различные версии происходящего. «Спрашивали у кондуктора, сказала, что перевозчики не хотят оплачивать этот сервис», — делится Евгения в сообществе «Инцидент | Курган». «Смотрят, как водители работают без него», — сообщает Светлана. «Отключили до мая, так как всем неудобно, даже самим водителям», — утверждает Юлия. Большинство же комментаторов сошлись во мнении, что в ситуации замешан Роскомнадзор, который пытается заблокировать Telegram: «Роскомнадзор постарался!».
В администрации Кургана «URA.RU» заявили, что на сервисе ведутся профилактические работы. «Карта снова станет доступна после майских праздников», — уточнили в мэрии.