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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:28  28 апреля 2018 1

Медведев сделал новое заявление о повышении пенсионного возраста

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Населению придется дольше работать ради обеспечения старостиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Председатель кабмина РФ Дмитрий Медведев проанонсировал скорое увеличение пенсионного возраста в стране. По его словам, необходимость реформы объясняется ростом продолжительности жизни россиян.

«Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — цитирует телеканал 360 заявление премьера по поводу планов увеличения пенсионного возраста. При этом он пообещал, что реформа будет проводиться таким образом, чтобы не вызывать «чувства незащищенности среди людей».

Как напомнил Медведев, существующие сроки выхода на пенсию были установлены в 30-е годы прошлого века. В то время средний срок жизни составлял 40 лет, с тех пор люди стали жить дольше, и поэтому настало время для пересмотра существующей пенсионной системы.

Ранее, во время выступления в Госдуме, премьер заявил также, что существующая система значительно либеральнее советской, поскольку позволяет пенсионерам работать не только ради выживания. В качестве примера Медведев привел свою бабушку, которая едва сводила концы с концами, получая от государства 50 рублей и работая сторожем на ставку в 60 рублей, и не могла себе позволить подыскать более доходного места, напоминает телеканал RT.

Игорь Чукреев
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