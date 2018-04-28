Представители регионального окружкома КПРФ 27 апреля организовали в Надыме митинг памяти героя Советского союза Анатолия Зверева. При этом на сайте отделения указано, что эта дата — день рождения Зверева, хотя на самом деле он родился 24 апреля 1925 года.
Как оказалось, ямальские коммунисты не просто допустили ошибку, публикуя информацию на сайте, но и провели памятное мероприятие, опоздав на три дня. Депутат Заксобрания ЯНАО от КПРФ Елена Кукушкина назвала произошедшее «технической ошибкой», в которой нет «ничего страшного». «А что, если неправильно указали, то все — начнется что-то такое глобальное?» — сказала она, отвечая на вопрос «URA.RU». По ее мнению, такую неточность можно списать на неопытность молодежи, которая занималась мероприятием от Надымского горкома партии. Кукушкина также добавила, что непрофессионализма хватает везде.
В Надымском горкоме КПРФ комментировать ситуацию отказались. Между тем буквально сразу же информация на сайте была исправлена.