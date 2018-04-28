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28 апреля 2018
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17:52  28 апреля 2018 0

Ямальские коммунисты перепутали дату рождения героя войны и отметили ее в другой день. СКРИН

Коммунисты перепутали даты и провели памятное мероприятие с опозданиемФото: Ямало-Ненецкий окружком КПРФ

Представители регионального окружкома КПРФ 27 апреля организовали в Надыме митинг памяти героя Советского союза Анатолия Зверева. При этом на сайте отделения указано, что эта дата — день рождения Зверева, хотя на самом деле он родился 24 апреля 1925 года.

Как оказалось, ямальские коммунисты не просто допустили ошибку, публикуя информацию на сайте, но и провели памятное мероприятие, опоздав на три дня. Депутат Заксобрания ЯНАО от КПРФ Елена Кукушкина назвала произошедшее «технической ошибкой», в которой нет «ничего страшного». «А что, если неправильно указали, то все — начнется что-то такое глобальное?» — сказала она, отвечая на вопрос «URA.RU». По ее мнению, такую неточность можно списать на неопытность молодежи, которая занималась мероприятием от Надымского горкома партии. Кукушкина также добавила, что непрофессионализма хватает везде.

В Надымском горкоме КПРФ комментировать ситуацию отказались. Между тем буквально сразу же информация на сайте была исправлена.

Фото: скриншот страницы сайта

Дарья Корчак
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