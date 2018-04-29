Анастасия Волочкова разозлила своих поклонников нахальной подписью под фотографией, размещенной в Instagram. На фото балерина стоит у роскошного автомобиля с огромным букетом белых роз.
«Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать. Так они и захлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых. Счастья и вам, дорогие!», — написала прима под своим постом.
Подписчики не заставили ждать колких комментариев в ответ на провокационное заявление. «Очень разочаровала!», «Вам нужна помощь квалифицированного психотерапевта, желательно в условиях стационара», «Деградация личности налицо!», «Женщина на пятом десятке бегает в мини-юбке с букетом и криком: „Смотрите, что-то меня есть!“ Больная какая-то», «Мозгов у Настены нет и похоже никогда не будет. Отписываюсь, скучно, стремно», «Никогда не пишу ком, но тут не смогла не написать. Анастасия, какая же вы глупая женщина», — реагировали обиженные подписчики.
Однако среди язвительных комментаторов нашлись поклонники, не обратившие внимания на обидное высказывание балерины. «Анастасия, молодец! Отдыхай и радуйся жизни, она так прекрасна, успехов тебе во всем, обожаю тебя! Ты классная!», «Настенька! Пусть каждая минута жизни приносит Вам счастье. Вы этого заслужили». Заметим, подобных комментариев немного. Хвастовство, показательная роскошь, демонстрация богатства — все это поклонники балерины оценили как слабость, способ скрыть несчастье, выдать желаемое за действительное: «Волочкова, самая озлобленая и не состоявшаяся женщина… Её козырь — шпагат. Девочки, давайте пожалеем её!», «Она-то какое отношение к богатым имеет?! Старая машина и дом-театральная декорация, за который уже нечем платить? Мыльный пузырь ее богатство…».