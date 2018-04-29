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Главные новости Югры
22:00  29 апреля 2018 1

«Принял удар на себя». Инструктор в ХМАО спас жизнь школьнице, у которой не раскрылся парашют

Финал всероссийских соревнований по парашютному спорту
Девочка и инструктор упали с высоты 2000 метровФото: Анна Майорова © URA.RU

Инструктор, который разбился вместе с 15-летней школьницей во время неудачного прыжка с парашютом под Мегионом в Ханты-Мансийском автономном округе, принял весь удар на себя. Об этом сообщили родственники 61-летнего Владимира Гайкового.

Девочка вместе с инструктором прыгала с высоты 2000 метров. Во время совместного прыжка не раскрылся основной парашют и возникли проблемы с запасным (он открылся только перед землей). Сейчас оба находятся тяжелом состоянии в больнице, сообщает Life Shot. Относительно мужчины врачи прогнозов не дают, а вот здоровье девочки опасений не вызывает, хотя она пока находится в реанимации.

Школьница прыгнула с опытным парашютистом-инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт» в районе аэродрома, недалеко от Карасева озера. После свободного падении они рухнули за землю. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Феликс Сорокин
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