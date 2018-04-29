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29 апреля 2018
23:59  29 апреля 2018 0

Порошенко обвинили в разжигании религиозной вражды и расколе церкви

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
РПЦ назвала желание Петра Порошенко отделить Украинскую церковь «политической целью»Фото: пресс-служба президента Украины

Идея президента Украины Петра Порошенко создать независимую украинскую церковь является попыткой разжечь религиозную вражду в стране. Об этом говорится в заявлении Русской православной церкви заграницей, опубликованном на сайте Московского патриархата.

«С болью душевной видим, как на священной земле Киевской Руси, дорогой нам Земле Украинской, коварные политические устремления вновь, как это уже случалось в истории, преподносится под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и нестроений в православном народе, с намерением возбудить церковный раскол», — говорится в заявлении.

Также в документе говорится, что Украинская православная церковь Московского патриархата с 1990 года обладает самостоятельностью и независимостью в своем управлении, а инициатива Порошенко — «ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей».

17 апреля, напомним, украинский лидер заявил о намерении создать в стране единую украинскую церковь. С просьбой предоставить Киеву соответствующее разрешение Порошенко обратился к Вселенскому патриархату. Сейчас УПЦ подчиняется Московскому патриархату.

Сергей Демин
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