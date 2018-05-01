Жители поселка Красногвардейский близ Артемовска отремонтировали дорогу своими силами, решив, что от администрации городского округа помощи ждать не придется. Информацию об инициативных уральцах опубликовал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.
Он пояснил, что несколько дней назад в Красногвардейском размыло дорогу ручьем, который впадает в местное водохранилище. Из-за этого местные жители не могли даже добраться до магазина. Решив, что администрация не сможет быстро устранить проблему, местный предприниматель Геннадий Виноградов собрал людей и технику, и построил переправу. «Вот такие чудеса иногда происходят в уральской глубинке. Молодцы — мужики. А администрации Артёмовского очередной вопрос — почему не подключились к решению вопроса, напрямую находящегося в их компетенции?!» — пишет депутат.
Взять оперативный комментарий у парламентария и в администрации городского округа не удалось — депутат не взял трубку, а в артемовской администрации попросили звонить после праздников. Напомним, ранее жителя Зауралья — егеря из Кургана Ихтиандра Шарипова оштрафовали на 2,5 млн рублей за самовольную починку дороги. Позже энтузиасту удалось опротестовать штраф, но с одним условием — он должен уничтожить трассу.