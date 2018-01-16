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17 января 2018
16 января 2018
19:36  16 января 2018 3

Уральский егерь должен уничтожить дорогу, за которую его оштрафовали на 2,5 миллиона

Суд над Ихтиандром. Челябинск
Ихтиандр Шарипов согласился на мировуюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 16 января, во вторник, начал рассматривать апелляцию егеря из Кунашакского района Ихтиандра Шарипова. Егерь опротестовывал штраф в 2,5 млн рублей, выписанный ему за постройку дороги для охотников. На суде выяснилось, что стороны договорились о мировом соглашении, передает корреспондент «URA.RU»

В проекте соглашения прописано, что управление Россельхознадзора по Курганской области отказывается от претензий к Шарипову. Он, в свою очередь, обязуется рекультивировать дорогу, построенную им в охотхозяйство Коклан. Суд, приняв проект, удалился в совещательную комнату. Но вынесение решения перенесли на 30 января. Оказалось, что в проекте соглашения не указали площадь и местоположение объекта, подлежащего рекультивации. Кроме того, следовало указать лицензионную организацию, которая будет проводить рекультивационные работы. Шарипов не стал общаться со СМИ и сразу после решения суда ушел.

Егерь охотничьего хозяйства "Коклан" Ихтиандр Шарипов и дорога через камыши. Челябинская область, зимняя дорога, охотничье хозяйство коклан
Дорога, построенная егерем, будет уничтожена
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Егерь попал в поле зрения СМИ после того, как его наказали за построенную дорогу к охотничьему хозяйству Коклан. «Сложились с охотниками, с рыбаками. Кто 20-30 литров солярки дал, кто тысячу рублей. У моего друга есть экскаватор, зимой 2015 года мы пригнали его, взяли грунт с канавы вдоль дороги и приподняли ее, отсыпав землей. За год она просела, подсохла, летом 16-го загнали туда грейдер и подровняли», — рассказывал Шарипов «URA.RU». Теперь машины по грунтовке добираются до базы.

Но приведенные в порядок 500 метров пролегают по территории Курганской области, с которой граничит Кунашакский район. В управлении Россельхознадзора по Зауралью сочли, что дорога нанесла ущерб плодородным землям. По мнению местных жителей, раньше вместо дороги было обыкновенное болото. Так считают и в Челябинском военно-охотничьем обществе, которому подконтрольно охотничье хозяйство Коклан. Дорога давно есть на карте, и нигде ни слова о землях сельхозназначения.

Кунашакский районный суд оштрафовал Шарипова на 2,5 млн рублей. При зарплате егеря ему пришлось бы выплачивать штраф 34 года.

В центральном аппарате Россельхознадзора историю со штрафом назвали «маразмом» и предложили уладить дело в рамках мирового соглашения. При условии, что егерь вернет дороге первоначальный вид, то есть проведет рекультивацию. Именно этому совету и последовали участники процесса.

За Ихтиандра Шарипова вступился Иван Ургант, заявив в своем телешоу, что егерь помог государству. Одной из причин неприятностей егеря Шарипова считают конфликт в военно-охотничьем обществе. На Шарипова написал жалобу в Россельхознадзор его предшественник Сергей Бурков.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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