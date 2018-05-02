Кадыров напомнил Ираку о заслугах России в борьбе с терроризмом

01:52 02 мая 2018 0

Глава Чечни пообещал принять меры по возвращению на родину детей осужденных россяинок Фото: Рамзан Кадыров, «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал иракские власти к объективному рассмотрению дел россиян, которых подозревают в связях с запрещенной террористической организацией ИГИЛ. По словам Кадырова, ему понятно, почему приговоры террористам столь суровы, но непонятно, зачем надо было ставить на поток обвинительные заключения в отношении женщин, имеющих малолетних детей.

При этом, несмотря на то, что вопроса о невиновности осужденных никто не ставит, иностранным гражданам, обвиняемым в связях с террористами, не предоставляются адвокаты и консульская помощь. При такой судебной практике возможны и ошибки, считает чеченский лидер.

«Мы в России сделали больше, чем в любой другой стране, для предотвращения пополнения рядов ИГИЛ, а также для ликвидации иблисского государства, — приводит Life слова главы республики. — Нам понятна жесткость иракских властей в отношении террористов. Вместе с тем не может не вызывать озабоченность, что вынесение исключительно суровых приговоров женщинам поставлено на поток. Их большими группами признают виновными в причастности к ИГИЛ».

Напомним, 29 апреля Иракский уголовный суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению по обвинению в пособничестве запрещенной террористической организации «Исламское государство». В настоящее время решается вопрос о возвращении в Россию детей осужденных.