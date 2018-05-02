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02 мая 2018
01 мая 2018
Главные новости Москвы
06:38  02 мая 2018 0

Исследователи выяснили, сколько денег в мире уходит на военные нужды. Россия не вошла в тройку лидеров

Репетиция парада Победы. Екатеринбург, солдат, танкисты, армия россии, бронетранспортер, бтр-82ам
Военные расходы России впервые с 1998 года были сокращеныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ПО итогам 2017 года страны мира потратили на военные нужды в общей сложности порядка 1,7 трлн долларов США. Этот показатель превысил результат 2016 года на 1,1% и считается одним из самых высоких с момента окончания холодной войны.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), больше всего на оборону тратятся США: в мировой доле их расходы составляют 35%, сообщает РИА «Новости». На втором месте стоит Китай (15%), на третьем — Саудовская Аравия (4%). Россия оказалась лишь четвертой: 3,8%. Примерно столько же потратила на военные нужды Индия — ее доля составила 3,7%.

В абсолютных значениях картина выглядит примерно так: США в 2017 году потратили на военные нужды 610 млрд долларов, Китай — 228 млрд долларов, Саудовская Аравия — 69 млрд долларов.

При этом необходимо отметить, что расходы России на военные нужды серьезно сократились, и произошло это впервые с 1998 года. Правда, несмотря на то, что расходы бюджета были сокращены на 20% и составили всего 66,3 млрд долларов, если брать в расчет долю в ВВП страны, Россия серьезно обгоняет другие европейские государства.

Евгений Александров
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