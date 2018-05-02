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02 мая 2018
01 мая 2018
09:14  02 мая 2018 0

У царской семьи появился аккаунт во «ВКонтакте». Его ведут из Екатеринбурга. СКРИН

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , храм на крови, река исеть, набережная городского пруда, набережная
Епархия решила напомнить всем о последних днях жизни бывшего императораФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская епархия завела во «ВКонтакте» аккаунт расстрелянной царской семьи. В нем публикуются выдержки из дневников бывшего императора Николая II, его жены и детей.

Публикации в аккаунте царской семьи начинаются с 30 апреля — дня их прибытия в Екатеринбург. «Разместились след. образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой — Н. Демидова, в зале — Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар. офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения. Вокруг дома построен очень высокий досчатый забор в двух саженях от окон; там стояла цепь часовых, в садике тоже», — рассказывает дневник бывшего императора.

Как отмечает пресс-служба епархии, проект реализован в память о событиях 100-летней давности. Приезд императора в Екатеринбург стал финальным этапом его жизни, закончившейся расстрелом в подвале Ипатьевского дома. Fккаунт, рассказывающий о тех жутких событиях, был создан по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Ранее, к 100-летию расстрела царской семьи епархия также открыла telegram-канал бывшего императора. Ресурс, запущенный 14 февраля, день за днем описывает жизнь Николая II после отречения от престола.

Фото: скрин страницы группы Царская-Семья.рф во ВКонтакте

Игорь Чукреев
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