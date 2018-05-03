Обладательница «Мисс Россия 2015» и «Мисс Екатеринбург 2014», уроженка южноуральского Снежинска София Никитчук удивила своих поклонников «горячей» фотосессией на пляже в Дубае. На снимках девушка предстала в черном и белом нижнем белье.
«Можно, пожалуйста, жить вечно в тепле?», — подписала Никитчук фотографию на своей странице в Instagram. Пользователи социальной сети уже успели восхититься стройной фигурой уральской фотомодели: «Нужно! Выглядите потрясно!), Идеальна! , С таким телом только в тепле и нужно жить, Суперстройняшка!». За два дня публикация набрала больше 12 тысяч отметок «нравится».
Ранее София Никитчук предстала перед своими подписчиками в новом образе — блондинкой с короткой стрижкой. Многим он напомнил внешность знаменитой американской актрисы Мэрилин Монро.