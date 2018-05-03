Певица Валерия рассказала, кто настоял на откровенной фотосессии в честь ее 50-летия. ФОТО

03:21 03 мая 2018 0

Иосиф Пригожин гордится своей женой ФОТО: личная страница Валерии в Instagram

Известная российская певица Валерия, призналась, что инициатором откровенной фотосессии в честь ее 50-летия стал супруг Иосиф Пригожин. Таким образом продюсер хотел продемонстрировать, как ему повезло с женой.

«Иосиф, конечно же, был за то, чтобы эта фотография увидела свет. Он человек прогрессивный, считает, что нужно гордиться своей физической формой», — цитируют «Дни.ру» слова артистки. Она отметила, что в 50 лет выглядит намного лучше, чем в молодости. Однако, показать свое тело на всю страну Валерия решилась не сразу. По ее словам, они с супругом очень долго спорили на эту тему.

«С другой стороны, ничего такого в этой съемке нет — добавила певица. — Я всю жизнь за собой слежу, у меня приличная физическая форма. Спорили, спорили, а все-таки его взяла — обложка вышла». Валерия подчеркнула, что муж остался доволен результатом. Также она удивляется, как в Пригожине сочетается суровое воспитание, которое он получил на Кавказе, и в то же время он готов поделиться со всей страной личными фотографиями своей супруги.

Ранее Валерия поделилась своим мнением по поводу феминизма, а также позиций, где она разделяет идею равноправия полов. Как считает певица, женщины нуждаются в равноправии и самостоятельности, однако, хотят оставаться слабыми и беззащитными.