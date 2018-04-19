Певица Валерия призналась в поддержке идей феминизма

06:20 19 апреля 2018 0

Артистка выступила в поддержку движения феминизма ФОТО: страница Валерии в Instagram

Известная российская певица Валерия рассказала о своем отношении к феминизму и позициях, где она разделяет идею равноправия полов.

«Мы должны понимать, что если ты борешься за равноправие и хочешь быть как мужчина, то, с чего тебе должны подавать руку, когда ты выходишь из машины? Почему тебя должны носить на руках? Взяла и сама понесла мужичка» — заявила артистка в интервью газете «Известия».

По словам Валерии, с одной стороны, лица женского пола нуждаются в равноправии и самостоятельности, но с другой — хотят оставаться беззащитными и слабыми. Тем не менее, есть позиции, где певица выступила бы на стороне феминисток. Она считает, что все люди живут в мужском мире, а женщины могут влиять на ход истории и менять его к лучшему, поэтому «надо просто давать им [женщинам] больше шансов. Нужен более разумный подход ко всему. Нельзя определять роли исключительно по гендерному признаку», — добавила она.