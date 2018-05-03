В России введут уголовную ответственность за соблюдение американских санкций

В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые исполняют санкции Соединенных Штатов, работая при этом на территории России. Об этом рассказал заместитель председателя Совфеда Евгений Бушмин.
Примечательно, что эти меры касаются операторов сотовой связи, банков, а также крупных сетевых компаний, которые, к примеру, не работают в Крыму. Ранее идею о введении запрета на исполнение санкций США в РФ озвучил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что на территории России должны жить по законам страны.
О том, что в случае внесения изменений в Уголовный кодекс их поддержит Совфед, сообщил и глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — рассказал он «Известиям». Отмечается, что если это предложение примут, то оно может стать довольно серьезным инструментом, чтобы иметь давление на представителей американского бизнеса.