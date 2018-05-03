{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
05:19  03 мая 2018 0

В России введут уголовную ответственность за соблюдение американских санкций

Совет Федерации. Москва, совет федерации
Совфед поддержит введение уголовной ответственности для компаний, соблюдающих санкции США в РоссииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые исполняют санкции Соединенных Штатов, работая при этом на территории России. Об этом рассказал заместитель председателя Совфеда Евгений Бушмин.

Примечательно, что эти меры касаются операторов сотовой связи, банков, а также крупных сетевых компаний, которые, к примеру, не работают в Крыму. Ранее идею о введении запрета на исполнение санкций США в РФ озвучил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что на территории России должны жить по законам страны.

О том, что в случае внесения изменений в Уголовный кодекс их поддержит Совфед, сообщил и глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — рассказал он «Известиям». Отмечается, что если это предложение примут, то оно может стать довольно серьезным инструментом, чтобы иметь давление на представителей американского бизнеса.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров