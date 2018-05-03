СМИ: Путин может отказаться от проезда по Москве перед инаугурацией

06:31 03 мая 2018 0

Источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации Владимира Путина еще не утвержден Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инаугурация президента России Владимира Путина, которая назначена на 7 мая в московском Кремле, возможно пройдет без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом рассказал источник, знакомый с процессом подготовки мероприятия.

Ранее источники сообщали, что окончательный сценарий церемонии пока не утвержден, но программу должны были согласовать в ближайшее время. На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле, который сопровождал Почетный эскорт ФСО России. «Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — цитирует РИА «Новости» источник агентства.

Напомним, администрация президента РФ порекомендовала членам кабинета министров, а также региональным властям в преддверии инаугурации Владимира Путина «снизить медийную активность». Решение было связано с тем, что в официальной повестке дня не должно быть никаких иных событий федерального уровня.