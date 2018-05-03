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03 мая 2018
02 мая 2018
07:31  03 мая 2018 3

Певица Стоцкая перевела мошенникам 140 тысяч рублей за сумки и кроссовки

Стоцкая пыталась приобрести вещи Louis Vuitton через интернет-магазинФото: Анастасия Стоцкая, Instagram

Певица Анастасия Стоцкая стала жертвой мошенников, лишившись 140 тысяч рублей. Она пыталась приобрести брендовые вещи через интернет-магазин.

Рассказать всем своим поклонникам о недобросовестных продавцах Стоцкая решила на собственной странице в соцсети. Певица поделилась, что хотела приобрести вещи Louis Vuitton через магазин в Instagram, однако так и не получила покупку и не смогла вернуть деньги. «Продавец, которая якобы находится в Европе, меня обманула! Взяла деньги за сумку и кроссовки и вот уже две недели морочит мне голову! Сначала уверяла, что мой заказ в Москве, потом что он в аэропорту — из-за скачков валюты какие-то проблемы», — пожаловалась Стоцкая.

Певица также рассказала, что телефон мошенницы не отвечает, при этом она иногда выходит на связь онлайн и только «кормит обещаниями» через личные сообщения. Теперь же Анастасия Стоцкая решила обратиться в полицию и уже написала заявление, а также призвала всех не попадаться на уловку продавца.

Стоцкая обратилась с заявлением в полицию, пишет сайт «Подмосковье сегодня». По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дарья Корчак
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