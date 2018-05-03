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03 мая 2018
10:52  03 мая 2018 0

«Ренова» просит спасти от санкций районы Екатеринбурга и Москвы с квартирами для военных

Подписании соглашения между компанией Т-Плюс и властями Свердловской области о создании в Академическом районе Екатеринбурга медкластера, академический район
Застройщики хотят преференцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Попавший под санкции российский миллиардер, глава группы «Ренова», Виктор Вексельберг просит у правительства РФ защитить строительный бизнес, которого ограничения не коснулись. Речь идет о господдержке девелоперской группы компаний «Кортрос» — застройщике района Академический в Екатеринбурге.

В списке просьб к государству говорится, что «Кортросу» необходимы преференции при участии в госзакупках. Например, Минобороны предлагается дополнительно закупить квартиры для военных в жилом комплексе «Академический», который строит «Кортрос» в Екатеринбурге. Поддержать госзаказом предлагается также ряд жилых комплексов в столице и окрестностях — «Перхушково» в подмосковном Одинцово, «Коньково» в одноименном районе Москвы, а также Headliner рядом с «Москва-Сити». Об этом пишет «Коммерсант». Эксперты издания отмечают, что напрямую санкции не коснулись девелоперского бизнеса Вексельберга, а преференции для ряда компаний создадут дискриминацию на рынке в отношении других застройщиков.

6 апреля США ввели санкции в отношении 38 российских бизнесменов и 12 связанных с ними компаний. В черном списке оказалась группа «Ренова» вместе с владельцем холдинга Виктором Вексельбергом, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, миллиардеры Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, экс-сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин и др.

Правительство РФ пообещало помочь попавшим в опалу олигархам. Группа «Ренова» направила в правительство РФ список мер поддержки своих активов. В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды

Наталья Михалева
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