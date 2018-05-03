Попавший под санкции Вексельберг просит запретить импорт газировки

08:24 03 мая 2018 0

Бизнесмен подготовил обширный список мер поддержки своих компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группа «Ренова», возглавляемая попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, направила в правительство РФ список мер поддержки своих активов. В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.

«Ренова» просит преференций в получении госзаказа для своих активов и различных таможенных льгот. Среди них — заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта газированных напитков и минеральной воды — для поддержки «Байкал холдинга», сообщает «Коммерсант». Это, по мнению руководства группы «Ренова», должно помочь сохранить рабочие места попавших под санкции предприятий.

Кроме того, «Ренова» просит рефинансировать в государственных банках полученные за рубежом займы на сумму 820 миллионов евро. Также компания обратилась с просьбой помочь ей рефинансировать облигации и кредиты компаний группы на сумму до 300 миллиардов рублей, если предприятия вновь попадут под санкции США и не смогут обслуживать свои долги.

Санкции в отношении Вексельберга и группы «Ренова» с активами на Урале, а также еще 37-ми российских бизнесменов и 11 связанных с ними компаний Соединенные Штаты ввели 6 апреля 2018 года. После чего были заморожены активы «Реновы» на сумму 1,5-2 млрд долларов. Правительство РФ пообещало оказать поддержку попавшим в «черный список» США бизнесменам и их компаниям.