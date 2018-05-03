{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
08:24  03 мая 2018 0

Попавший под санкции Вексельберг просит запретить импорт газировки

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, вексельберг виктор, жест рукой
Бизнесмен подготовил обширный список мер поддержки своих компанийФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Группа «Ренова», возглавляемая попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, направила в правительство РФ список мер поддержки своих активов. В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.

«Ренова» просит преференций в получении госзаказа для своих активов и различных таможенных льгот. Среди них — заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта газированных напитков и минеральной воды — для поддержки «Байкал холдинга», сообщает «Коммерсант». Это, по мнению руководства группы «Ренова», должно помочь сохранить рабочие места попавших под санкции предприятий.

Кроме того, «Ренова» просит рефинансировать в государственных банках полученные за рубежом займы на сумму 820 миллионов евро. Также компания обратилась с просьбой помочь ей рефинансировать облигации и кредиты компаний группы на сумму до 300 миллиардов рублей, если предприятия вновь попадут под санкции США и не смогут обслуживать свои долги.

Санкции в отношении Вексельберга и группы «Ренова» с активами на Урале, а также еще 37-ми российских бизнесменов и 11 связанных с ними компаний Соединенные Штаты ввели 6 апреля 2018 года. После чего были заморожены активы «Реновы» на сумму 1,5-2 млрд долларов. Правительство РФ пообещало оказать поддержку попавшим в «черный список» США бизнесменам и их компаниям.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров