Правительство готово представить Путину пенсионную реформу

10:10 03 мая 2018 0

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новое правительство займется проведением пенсионной реформы. Уже в скором времени начнется разработка законопроекта о повышении пенсионного возраста, подтвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам одного из сотрудников аппарата правительства, кабмин готов внести предложения о повышении пенсионного возраста Владимиру Путину, пишет газета «Ведомости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, принял ли Путин окончательное решение по реформе. Главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров считает, что принял — судя по тональности заявлений правительства.

Эксперты полагают, что необходимость повышения пенсионного возраста назрела давно. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, и такой порядок ведет свое начало с 1930-х годов, когда продолжительность жизни составляла около 40 лет. Повышать возраст выхода на пенсию власти вынуждает дефицит Пенсионного фонда России, для покрытия которого приходится выделять средства из бюджета, поясняет директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Так, в текущем году эта сумма составит 3,35 трлн рублей.

Однако главная причина для проведения пенсионной реформы — старение населения. В 2015 году пенсионеры составляли четверть населения страны, а в 2030-е годы — по прогнозу Минэкономразвития — их будет столько же, сколько плательщиков пенсионных взносов. В результате нагрузка на государство будет увеличена. Для сохранения существующего соотношения пенсии к зарплате без проведения реформы понадобится дополнительное вливание средств: 0,55% ВВП к 2024 году и 0,62% к 2035 году. В противном случае пенсия существенно сократится относительно зарплаты. Оба сценария станут стрессом для экономики страны и политической стабильности, говорят эксперты.

Ранее Дмитрий Медведев уже заявил о необходимости повышения пенсионного возраста, но решение нужно принимать «аккуратно». Реформа будет проводиться таким образом, чтобы не вызывать «чувства незащищенности среди людей», пообещал он.