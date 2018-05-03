СМИ: Путин передаст Кудрину полномочия Медведева

Экс-министр финансов Алексей Кудрин может получить высокий пост в Администрации президента. Речь идет о должности представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества — таким образом влияние Дмитрия Медведева на экономическую политику будет ограничено, пишет Financial Times
Назначение Кудрина станет сигналом для Запада о готовности России идти на компромисс, отмечает FT со ссылкой на источник в правительстве. Алексей Кудрин — единственный человек, «с кем будут говорить на Западе и кому там определенно доверяют», считает экономист Евгений Гонтмахер. Отмечается также, что именно экс-министр финансов стал автором экономической стратегии на новый срок для Владимира Путина.
Далеко не все воспринимают возможное возвращение Кудрина во власть позитивно. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов полагает, что его реформы могут убить оживление российской экономики, пишет «Национальная служба новостей». «Если он займется реформами и они будут проводиться по его рецептам (то есть это будут классические неолиберальные реформы), то они убьют текущее небольшое оживление, обрекут страну на третью волну кризиса», — заявил он. Публицист Михаил Леонтьев в разговоре с изданием выразил мнение, что именно команда Кудрина ответственна за кризис в российской экономике.
Между тем ранее Алексей Кудрин высказался по поводу антироссийских санкций со стороны США. По его мнению, отвечать на них не нужно, напоминает «Русская планета». «Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», — сказал он.