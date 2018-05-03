13:38 03 мая 2018 0

Крушение произошло над акваторией Средиземного моря ФОТО: Telegram-канал Life Shot

Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Катастрофа произошла над акваторией Средиземного моря после взлета с авиабазы «Хмеймим». Экипаж, который находился на борту, погиб.

Авария произошла около 9:45 по московскому времени. Истребитель набирал высоту над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что на борту во время кружения находилось два пилота. «Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — цитирует РИА «Новости» представителей силового ведомства. По предварительным данным, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.