Бузова заменит Facebook и Telegram собственной соцсетью

14:53 03 мая 2018 0

Телеведущая расскажет, как закрытие Telegram отразится на предпринимательском сообществе Фото: Instagram Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова расскажет о планах развития российских социальных сетей, которые придут на смену Facebook и Telegram. В своем instagram-аккаунте звезда проекта «Дом-2» анонсировала прямой эфир при поддержке «Парламентской газеты» и Молодежного парламента при Госдуме России.

В анонсе мероприятия сообщается, что «речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет „Фейсбука“ на предпринимательском сообществе и россиянах». Также в предварительном объявлении сказано, что во время беседы «проект BUZAR заявит о своих планах по развитию социальных сетей».

В начале апреля Бузова запустила проект BUZAR, который предполагает возможность совершения звонков, обмена сообщениями, участия в онлайн-играх и даже поиска работы. С помощью него также можно будет перечислять криптовалюту имени Бузовой. Эксперты криптовалютного рынка считают, что проект создали ради увеличения популярности. BUZAR не только не принесет деньги своим вкладчикам, но и, скорее всего, потеряет все вложенные.