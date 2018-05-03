Названа дата сноса «Зимней вишни»

15:30 03 мая 2018 0

На месте, где погибли десятки людей, могут установить мемориал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сгоревший в Кемерове торговый центр «Зимняя вишня» начнут сносить после 15 мая. Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, сносу будет подлежать не только трагически известный комплекс, но и ряд зданий в непосредственной близости от него: баня и котельная, которая запитывает соседние здания, сообщает RNS. К 1 сентября на месте сгоревшего здания появится сквер, мемориал или часовня — решение примут родственники пострадавших и погибших.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, среди которых 41 ребенок. Ранее «URA.RU» сообщало, что к уголовной ответственности был привлечен начальник пожарного звена Сергей Генин, который проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже заперто 37 человек.