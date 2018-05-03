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03 мая 2018
15:30  03 мая 2018 0

Названа дата сноса «Зимней вишни»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
На месте, где погибли десятки людей, могут установить мемориалФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Сгоревший в Кемерове торговый центр «Зимняя вишня» начнут сносить после 15 мая. Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, сносу будет подлежать не только трагически известный комплекс, но и ряд зданий в непосредственной близости от него: баня и котельная, которая запитывает соседние здания, сообщает RNS. К 1 сентября на месте сгоревшего здания появится сквер, мемориал или часовня — решение примут родственники пострадавших и погибших.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, среди которых 41 ребенок. Ранее «URA.RU» сообщало, что к уголовной ответственности был привлечен начальник пожарного звена Сергей Генин, который проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже заперто 37 человек.

Семен Гринберг
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