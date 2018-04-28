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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:36  28 апреля 2018 0

Пожарный, обвиненный в гибели людей в «Зимней вишне», написал письмо из СИЗО. «Хорошо, что не сошел с ума»

Кемерово. День 3-ий, последствия пожара
Следственный комитет страны обвиняет пожарного в халатностиФото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», написал из следственного изолятора письмо. Слова благодарности за поддержку спасатель адресовал семье, коллегам и всем, кто поддержал его в трудное время.

Выдержки из письма пожарного опубликованы на сайте Сибирского регионального центра МЧС РФ. «Считаем своим долгом проинформировать общественность о содержании письма. Чтобы не оказывать давления на следствие и, главное, не навредить самому Сергею, обнародуем письмо отдельными, наиболее важными цитатами, сохраняя орфографию», — говорится в сообщении.

Отредактированная часть письма начинается с благодарности за поддержку. Генин рассказывает, что в СИЗО попал в атмосферу понимания и поддержки: «Соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально». Спасатель акцентирует внимание на том, что почувствовал «достойное и правильное» отношение со стороны администрации учреждения.

Большая часть выдержек из письма касается тяжелого психологического и морального состояния Генина после обвинений в халатности. «Какие-то ценности у меня переосмыслились. Хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, как меня обвинил СК в смерти 37 человек. Поначалу почти не спал», — пишет спасатель МЧС. Он добавил, что надеется на скорое возвращение к семье и к работе. «Надеюсь на скорую встречу со всеми».

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «халатность». По версии следствия, при тушении пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» Генин проигнорировал сообщение одного из спасателей о том, что на четвертом этаже заперты 37 человек. Начальник пожарного звена направил своих подчиненных по другому маршруту, где они уткнулись в запертую дверь и потеряли время.

Павел Маркуш
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