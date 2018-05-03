{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
19:53  03 мая 2018 0

Несостоявшийся глава свердловского фонда капремонтов стал вице-мэром Волгограда. Не обошлось без Сергея Носова

Мамаев курган. Волгоград, аллея тополей, родина мать, мамаев курган
В Волгоград переехал известный чиновник-свердловчанинФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший свердловский чиновник Дмитрий Любитенко назначен вице-мэром — начальником правового управления администрации Волгограда.

Как сообщил «URA.RU» сам Любитенко, он приступил к исполнению обязанностей 3 мая. Помимо юридической службы мэрии, он будет курировать деятельность управляющего делами администрации, контрольного управления, отдела кадров. С осени 2017 года по вчерашний день Любитенко возглавлял комитет правового обеспечения волгоградской мэрии.

Как ранее сообщало «URA.RU», до весны 2016 года Дмитрий Любитенко работал заместителем свердловского Фонда капремонтов. Он должен был пойти на повышение, возглавив региональный фонд по рекомендации Минстроя РФ, однако получил уведомление о сокращении и был уволен. По одной из версий, поводом для сокращения стал конфликт со свердловским министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым.

Представители Волгоградской области проявляют серьезный интерес к свердловскому ЖКХ. В частности, по данным системы «Контур.Фокус», правительство этого региона является конечным владельцем 25-процентного пакета акций АО «Уральская водная компания», которая претендует на заключение концессионного соглашения на строительство новых станций водоподготовки в Нижнем Тагиле. В СМИ данное предприятие называют российско-венгерским.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров