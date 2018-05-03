Бывший свердловский чиновник Дмитрий Любитенко назначен вице-мэром — начальником правового управления администрации Волгограда.
Как сообщил «URA.RU» сам Любитенко, он приступил к исполнению обязанностей 3 мая. Помимо юридической службы мэрии, он будет курировать деятельность управляющего делами администрации, контрольного управления, отдела кадров. С осени 2017 года по вчерашний день Любитенко возглавлял комитет правового обеспечения волгоградской мэрии.
Как ранее сообщало «URA.RU», до весны 2016 года Дмитрий Любитенко работал заместителем свердловского Фонда капремонтов. Он должен был пойти на повышение, возглавив региональный фонд по рекомендации Минстроя РФ, однако получил уведомление о сокращении и был уволен. По одной из версий, поводом для сокращения стал конфликт со свердловским министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым.
Представители Волгоградской области проявляют серьезный интерес к свердловскому ЖКХ. В частности, по данным системы «Контур.Фокус», правительство этого региона является конечным владельцем 25-процентного пакета акций АО «Уральская водная компания», которая претендует на заключение концессионного соглашения на строительство новых станций водоподготовки в Нижнем Тагиле. В СМИ данное предприятие называют российско-венгерским.