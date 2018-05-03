19:57 03 мая 2018 0

Руководитель агентства не согласен с претензиями в адрес компании Фото: личная страница Иваня Шкири «ВКонтакте»

Один из самых крупных telegram-каналов про соцсети «Беспощадный пиарщик» обвинил Digital-агентство «Callibri» из Екатеринбурга в дискриминации людей старше 40 лет.

«Малоизвестное нашему коллективу дыжотал- агентство „Кал и бри“ немножечко развело эйджизм в своем фейсбуке. Выйдя с урока алгебры, юная SMM-фея агентства написала оригинальный пост, который начинается так: „Трафик-менеджером за сорок [лет] может быть только мент в субботу утром на выезде из дачного поселка“ — такие заявления можно услышать, если прийти в офис Callibri в обед». А из комментариев к тому же посту выясняется, что люди «ближе к пятидесяти не только не умеют в трафик и контекст: они еще плохо разбираются в том, что такое Сафари и Ворд», — сообщается в одном из постов канала (орфография и пунктуация авторов сохранена, прим.ред).

Руководитель «Callibri» в беседе с «URA.RU» отметил, что целью поста, который вызвал возмущение, был сбор мнений касательно того, могут ли люди зрелого возраста работать в Digital — среде.

«Мы готовим статью на эту тематику. Пост был создан для того, чтобы собрать мнения людей и дополнительно использовать это в материале. Если прочитать пост полностью, станет понятно, что в первой части мы приводим одно мнение, во второй противоположное, что даже из людей старше 50 можно сделать великолепных специалистов. Замечание про полицейского, на которого обратили внимание, было лишь шуткой. Возможно неудачной. Никакой цели оскорбить кого бы то ни было мы не преследовали. Во-первых, у нас главный редактор, которая просматривала этот пост перед его выходом, старше сорока лет. Во-вторых, большинство наших сотрудников через 10-15 лет будут в этом возрасте — и было бы в высшем степени идиотизмом над этим смеяться», — отметил Шкиря.