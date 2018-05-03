Начальника ГУ МВД по Пермскому краю освободили от должности

В четверг, 3 мая, генерал-лейтенанта полиции Виктора Кошелева освободили от должности начальника главного управления МВД по Пермскому краю. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правительства РФ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Кошелев написал рапорт о своей отставке. Об этом он сообщил на коллегии краевого ГУ МВД, не дожидаясь ответа из Министерства внутренних дел России. По официальной версии, начальник главка закончит свою службу в связи с достижением пенсионного возраста.
Про самостоятельную отставку Кошелева стало известно 20 апреля. В то же время эту тему в регионе обсуждали на протяжении нескольких месяцев. «Действительно начальник главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев написал рапорт о завершении службы в органах внутренних дел в связи с достижением предельного возраста», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.