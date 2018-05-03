В России разрешат рубить елки на Новый год

21:21 03 мая 2018 2

Разрешат только там, где нет елочных базаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России хотят разрешить вырубку елей к Новому году для тех, кто не может приобрести дерево у предпринимателей и на елочных базарах. Инициативу подготовили депутаты Законодательного собрания Карелии.

В пояснительной записке к документу говорится, что вырубка может производиться вдоль дорог и у линий электропередач и связи. «Их очистка от имеющейся древесной растительности должна осуществляться периодически. Таким образом, предоставление гражданам права самостоятельно осуществлять рубку елей для новогодних праздников не приведет к нанесению ущерба окружающей среде, а также нарушению сохранности биологического разнообразия лесов», — говорится в сообщении.

В Госдуме пообещали рассмотреть инициативу в понедельник, 7 мая, сообщает портал «Шторм» со ссылкой на члена Комитета по природным ресурсам Государственной думы Владимира Блоцкого. По существующему законодательству незаконная вырубка грозит штрафом (до 200 тысяч рублей) и даже тюремным сроком до двух лет.

Ранее, 3 апреля, Госдума одобрила поправки в Лесной кодекс, согласно которому граждане могут безнаказанно собирать валежник в лесу. «URA.RU» сообщало, что одним из авторов инициативы стал депутат нижней палаты парламента от Курганской области Василий Шишкоедов. Он отметил, что решение поможет очистить лес и станет хорошей профилактикой пожаров.