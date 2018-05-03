{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
21:21  03 мая 2018 2

В России разрешат рубить елки на Новый год

Новогодняя площадь. Курган, елка, новогодняя площадь, новый год, новогодние огни
Разрешат только там, где нет елочных базаровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России хотят разрешить вырубку елей к Новому году для тех, кто не может приобрести дерево у предпринимателей и на елочных базарах. Инициативу подготовили депутаты Законодательного собрания Карелии.

В пояснительной записке к документу говорится, что вырубка может производиться вдоль дорог и у линий электропередач и связи. «Их очистка от имеющейся древесной растительности должна осуществляться периодически. Таким образом, предоставление гражданам права самостоятельно осуществлять рубку елей для новогодних праздников не приведет к нанесению ущерба окружающей среде, а также нарушению сохранности биологического разнообразия лесов», — говорится в сообщении.

В Госдуме пообещали рассмотреть инициативу в понедельник, 7 мая, сообщает портал «Шторм» со ссылкой на члена Комитета по природным ресурсам Государственной думы Владимира Блоцкого. По существующему законодательству незаконная вырубка грозит штрафом (до 200 тысяч рублей) и даже тюремным сроком до двух лет.

Ранее, 3 апреля, Госдума одобрила поправки в Лесной кодекс, согласно которому граждане могут безнаказанно собирать валежник в лесу. «URA.RU» сообщало, что одним из авторов инициативы стал депутат нижней палаты парламента от Курганской области Василий Шишкоедов. Он отметил, что решение поможет очистить лес и станет хорошей профилактикой пожаров.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров