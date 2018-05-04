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04 мая 2018
03 мая 2018
08:55  04 мая 2018 0

У Храма на Крови 300 детей превратят в казаков. Мальчикам — метание ножей и удары нагайкой, девочкам — пеленание ребенка и плетение косы

Подросткам предстоят суровые испытанияФото: из группы «Казачий Дозор» во «ВКонтакте»

В предстоящие выходные, 6 мая возле Храма на Крови в Екатеринбурге пройдут соревнования юных казаков под громким названием «Наши в городе-2018». На них съедутся около 300 подростков от 10 до 19 лет со всех концов Свердловской области — об этом «URA.RU» сообщили организаторы мероприятия. Предполагаются как командные, так и личные соревнования.

Так, мальчики будут состязаться в метании ножей, разборке и сборке автомата Калашникова, рубиться на шашках и ударять нагайкой по шару, а девочки — вязать крючком, пришивать пуговицы, плести косы и пеленать ребенка. Также командам предстоит пройти полосу препятствий, пострелять в пейнтбольном тире и ответить на вопросы викторины об истории России, казачества и царской семьи.

Особый «шарм» детским соревнованиям может придать погода: 6 мая на Среднем Урале ожидается ураган — дождь, возможно, мокрый снег, температура около ноля градусов и порывы ветра до 17 метров в секунду. «Если погода будет совсем плохая, конечно, мы перенесем все в помещения — проведем внутри Храма на Крови, где у нас будут викторины», — заявил «URA.RU» «есаулец» (главный организатор) соревнований Михаил Козырев. Он пояснил, что в случае непогоды организаторы готовы пожертвовать частью программы.

На схеме обозначено, где и как будут проходить соревнования «Наши в городе — 2018»
Схема: ОД «Казачий дозор»

Организуют детские казачьи соревнования общественное движение «Казачий круг», Оренбургское войсковое казачье общество (ОКВО), молодежная организация «Русское Будущее» и Храм на Крови, настоятель которого отец Максим (Миняйло), будучи войсковым священником Оренбургского казачьего войска, лично утвердил положение о детских казачьих соревнованиях. Также на документе стоит подпись атамана Оренбургского казачьего войска Владимира Романова (отставки которого требуют многие казачьи организации).

В этом году соревнования «Наши в городе» посвящены 100-летию гибели царской семьи, 150-летию со дня рождения императора Николая II, Дню Победы, Дню Святого великомученика Георгия Победоносца и Дню оренбургского казачьего войска. Организаторы особо отмечают, что соревнования пройдут после божественной литургии с участием митрополита и свердловского губернатора, а также большого казачьего парада, в котором, как сообщается, примет участие около 1000 казаков.

Андрей Гусельников
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