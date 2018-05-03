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03 мая 2018
22:41  03 мая 2018 2

Апрельский рост цен на бензин оказался рекордным в 2018 году

Заправка Газпром. Ханты-Мансийск., бензин, заправка
За последнюю неделю бензин заметно подорожалФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Москве с начала апреля средняя цена на бензин марки АИ-92 выросла на 1,25 рубля, достигнув отметки в 39,9 рублей за литр — +3,03%, а на топливо марки АИ-95 — на 1,23 рубля, до 43,07 рубля — +2,86%. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По информации столичной ассоциации, почти половина роста стоимости бензина случилась за последние десять дней — с 23 апреля по 3 мая. В это время стоимость АИ-92 подскочила на 69 копеек, а АИ-95 — на 64 копейки. Отмечается, что цены выросли не только у небольших независимых сетей заправок, но также у крупных, вертикально интегрированных компаний. С начала 2018 года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,32 рубля, а АИ-95 — на 1,28 рубля. При этом до президентских выборов, состоявшихся 18 марта, АЗС сдерживали стоимость, а иногда снижали ее на 1—3 копейки за литр, пишет «РБК».

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Цены на бензин будут расти еженедельно

Одной из основных причин повышения стоимости бензина является увеличение стоимости акцизов на топливо. Их повышали в 2018 году 1 января и ожидается новый их рост с 1 июля. Еще одной причиной удорожания бензина является снижение объема оптовых продаж на бирже. В настоящее время на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продается 15 тысяч тонн бензина в сутки вместо необходимых 50 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Пермь стала одним из российских городов, где стоимость бензина растет быстрее всего. Ускорение роста цен специалисты фиксируют в 68 регионах страны. В столице Прикамья бензин с 16 по 22 апреля подорожал на 1,1% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в 2018 году рост розничных цен на бензин ожидается в пределах инфляции, напоминает RT. «Никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года рост цен должен быть примерно на уровне инфляции», — подчеркнул министр.

Иван Шестак
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