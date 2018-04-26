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26 апреля 2018
22:45  26 апреля 2018 0

Столица уральского региона вошла в тройку городов, где быстрее всего дорожает бензин

Кризис в Югре. Ханты-Мансийск., бензин, топливо
Быстрее всего бензин дорожает в Казани, Брянске и ПермиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермь стала одним из российских городов, где быстрее всего дорожает бензин. При этом ускорение темпов роста стоимости топлива специалисты констатируют в 68 регионах страны.

В столице Прикамья цены на бензин с 16 по 22 апреля выросли на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата. Также с большой скоростью дорожает топливо в Казани (1,6%) и Брянске (1,2%). Средняя цена литра бензина увеличилась на 17 копеек, сообщает агентство RNS. В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период рост составил только 0,4%.При этом стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 20 копеек.

Ранее аналитик компании Virgin Group Андрей Гордев прогнозировал еженедельный рост цен на бензин. «Повышение будет плавным. Порядка 20 копеек в регионах будет каждую неделю прибавляться», — сказал Гордеев.

Дарья Корчак
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