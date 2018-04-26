Столица уральского региона вошла в тройку городов, где быстрее всего дорожает бензин

22:45 26 апреля 2018 0

Быстрее всего бензин дорожает в Казани, Брянске и Перми Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермь стала одним из российских городов, где быстрее всего дорожает бензин. При этом ускорение темпов роста стоимости топлива специалисты констатируют в 68 регионах страны.

В столице Прикамья цены на бензин с 16 по 22 апреля выросли на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата. Также с большой скоростью дорожает топливо в Казани (1,6%) и Брянске (1,2%). Средняя цена литра бензина увеличилась на 17 копеек, сообщает агентство RNS. В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период рост составил только 0,4%.При этом стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 20 копеек.

Ранее аналитик компании Virgin Group Андрей Гордев прогнозировал еженедельный рост цен на бензин. «Повышение будет плавным. Порядка 20 копеек в регионах будет каждую неделю прибавляться», — сказал Гордеев.