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04 мая 2018
03 мая 2018
03:32  04 мая 2018 0

Гузеева грубо послала поклонницу из-за комментария. ФОТО

Ларису Гузееву раскритиковали за хамство подписчицеФото: страница Ларисы Гузеевой в Instagram

Пользователи социальной сети Instagram активно обсуждают поведение ведущей шоу «Давай поженимся» на «Первом канале» Ларису Гузееву, которая оскорбила одну из своих подписчиц за нелестный комментарий к фотографии телеведущей.

Еще 2 мая Гузеева опубликовала фотографию из Парижа, где она отдыхает со своей дочерью. На снимке актриса позирует на фоне Триумфальной арки с вытянутыми руками. Среди десятков критических комментариев телеведущая выбрала один: «Жуткая какая-то фотка. Чего она руками-то делает?». В ответ на это она парировала: «Она руками посылает тебя глубоко в ж***».

Кого-то такая реакция ведущей привела в восторг, но нашлись и те, кто раскритиковал ее за хамство. Причем, по мнению некоторых фолловеров, Гузеева не в первый раз оказывается в аналогичной ситуации: «Очередной хамский комментарии. С экранов от Ларисы умные речи, советы, здесь же оскорбления в адрес подписчиков, у которых свое мнение. Скоро у Ларисы останутся в подписчиках те, кто только восхищается ее красотой и ее детьми».

Сергей Демин
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