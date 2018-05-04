Стали известны подробности крушения российского истребителя Су-30СМ

03:55 04 мая 2018 0

Перед крушением Су-30СМ произошло резкое падение тяги двигателя ФОТО: Wikimedia Commons, Alex Beltyukov

Российский истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в акватории Средиземного моря сразу после взлета с сирийской авиабазы Хмеймим, начал «клевать» носовой частью на высоте более 200 метров. Об этом журналистам рассказали очевидцы авиакатастрофы.

Именно в этот момент, по данным «Коммерсанта», по неизвестной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей. У пилотов была возможность катапультироваться, но они попытались вернуться обратно на аэродром, пытаясь развернуть самолет. Воздушное судно стало заваливаться на левую сторону и рухнуло в воду. При ударе у истребителя целиком оторвало хвостовое оперение и левое крыло.

По предварительным данным Минобороны РФ, причиной происшествия могло стать попадание птицы в двигатель. Также в ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по истребителю не было.