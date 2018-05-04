{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
07:53  04 мая 2018 0

Цымбалюк-Романовская рассказала об интимной жизни с Джигарханяном

Скандальная пианистка придумала новый способ вернуть бывшего мужаФото: личная страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Экс-супруга Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сексуальной жизни с народным артистом. Она откровенно заявила, что у них не было интима в последнее время.

Об этом пианистка сообщила в программе «Пусть говорят». Несмотря на разницу в возрасте в 43 года Виталина настаивает, на том, что у пары были полноценные отношения. «В нашей жизни как слагаемое долгое время был секс. Но последние несколько лет его не было», — призналась Цымбалюк- Романовская. «Я не считаю, что любовь и секс — это одно и то же. Для меня платонической любви тоже достаточно. Я такой человек, я так воспитана», — цитирует экс-супругу Джигарханяна Starhit.ru.

При этом Цымбалюк-Романовская заявила, что готова родить Джигарханяну детей. «Это единственная мысль, которую если бы донесли до Армена Борисовича, [то она бы] изменила ситуацию в лучшую сторону. Я готова, и это единственное, что могло бы спасти и продлить ему жизнь», — пояснила она.

У Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном завязался роман, когда народный артист был женат на Татьяне Власовой. В 2016 году пара сыграла свадьбу, а в конце 2017-го со скандалом развелась.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров