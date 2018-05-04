Цымбалюк-Романовская рассказала об интимной жизни с Джигарханяном

07:53 04 мая 2018 0

Скандальная пианистка придумала новый способ вернуть бывшего мужа Фото: личная страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Экс-супруга Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сексуальной жизни с народным артистом. Она откровенно заявила, что у них не было интима в последнее время.

Об этом пианистка сообщила в программе «Пусть говорят». Несмотря на разницу в возрасте в 43 года Виталина настаивает, на том, что у пары были полноценные отношения. «В нашей жизни как слагаемое долгое время был секс. Но последние несколько лет его не было», — призналась Цымбалюк- Романовская. «Я не считаю, что любовь и секс — это одно и то же. Для меня платонической любви тоже достаточно. Я такой человек, я так воспитана», — цитирует экс-супругу Джигарханяна Starhit.ru.

При этом Цымбалюк-Романовская заявила, что готова родить Джигарханяну детей. «Это единственная мысль, которую если бы донесли до Армена Борисовича, [то она бы] изменила ситуацию в лучшую сторону. Я готова, и это единственное, что могло бы спасти и продлить ему жизнь», — пояснила она.

У Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном завязался роман, когда народный артист был женат на Татьяне Власовой. В 2016 году пара сыграла свадьбу, а в конце 2017-го со скандалом развелась.