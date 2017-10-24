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24 октября 2017
Главные новости Москвы
22:21  24 октября 2017 2

Джигарханян подал на развод с молодой женой

Артист попросил сделать заседание закрытымФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

В минувший понедельник Армен Джигарханян подал на развод со своей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер попросил сделать заседание закрытым, передает Газета.ru.

«Армен Борисович подал на развод. Он попросил сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно», — говорит друг Джигарханяна Артур Согоманян. Он также добавляет, что все надеются на мирное решение без судебного вмешательства, но переговоры пока не приносят результата: «с той стороны грязь какая-то, интриги», — приводит его слова издание.

По словам Согомоняна сейчас Армен Джигарханян чувствует себя нормально, находится в боевом настроении и даже в ближайшее время планирует вернуться к работе.

10 октября Джигарханяна госпитализировали в московскую больницу, коллеги по театру посчитали, что виной тому- жена Джигарханяна, которая занимала пост гендиректора театра, — пианистка Цимбалюк-Романовская. Её обвинили в том, что она «пичкала его таблетками». Сам Джигарханян назвал супругу «монстром».

Ксения Томашова
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