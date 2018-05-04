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04 мая 2018
03 мая 2018
08:49  04 мая 2018 0

СМИ: советник Путина по Интернету может лишиться должности после инаугурации

Герман Клименко рискует потерять работуФОТО: Герман Клименко, Instagram

Советник президента РФ Владимира Путина, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко может не войти в новый новый состав администрации главы государства после его инаугурации. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Кремле.

Сейчас у президента 11 помощников и 9 советников. Их трудовой контракт привязан к сроку полномочий главы государства. По данным собеседника издания, близкого к администрации президента, у Клименко, работающего советником президента с 2106 года, «мало шансов» получить назначение после инаугурации. «Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента», — пояснил источник «Коммерсанта». Сам Клименко не стал обсуждать дальнейшие перспективы работы на своем посту.

Новость по теме
Советник Путина предложил открыть психушки для тех, кто любит Telegram и боится Роскомнадзора

Клименко в 2003 году создал интернет-портал LiveInternet, он владеет новостным агрегатором на основе данных из социальных сетей Mediametrics. В феврале 2015 года он возглавил ИРИ.

Широкую огласку имя Клименко получило в связи с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram. Как ранее писало «URA.RU», еще до ограничительных мер советник Путина по развитию Интернета посоветовал россиянам пересесть с Telegram на ICQ (проект Mail.ru Group).

Позже, Клименко в шутку предложил открыть для «телеграмофилов» и «роскомнадзорофобов» две психиатрические больницы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, что вызвало серьезные споры среди комментаторов.

Инаугурация президента состоится 7 мая. После нее Путин предложит Госдуме кандидатуру премьер-министра, который должен будет сформировать новое правительство. Сам же глава государства произведет перестановки в администрации президента.

Виктор Жуков
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