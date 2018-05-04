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30 апреля 2018
10:30  04 мая 2018 0

Воспитанники челябинского интерната, где насиловали детей, в подавленном состоянии. Одного пришлось снимать с крыши

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, педофилия, детские слезы, маленький мальчик, педофил, детское насилие
Воспитанники интерната тяжело восприняли новость о роспуске (архивное фото)Фото: depositphotos.com, URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Воспитанники недавно расформированного скандального челябинского интерната, где насиловали детей, переживают из-за того, что их распределят по другим учреждениям. На почве этого один из подростков решился на радикальный поступок.

Юноша забрался на крышу корпуса, но его сумели убедить спуститься и оказали ему психологическую помощь, сообщает телеканал 31tv.ru. Однако не уточняется, где именно это произошло — в каком-то из детских лагерей, куда воспитанники учреждения были отправлены после объявления о расформировании интерната, либо в самом интернате до их отъезда.

Ранее сообщалось, что по делу о насилии в челябинской школе-интернате для детей с особенностями развития заведено несколько уголовных дел. Фигурантами стали 46-летний педагог учреждения и 51-летний местный житель Сергей, который на незаконных основаниях посещал школу и уводил детей для последующего насилия. Также заведено дело по статье о халатности в отношении сотрудников Центрального управления соцзащиты городской администрации, которые дали «дяде Сереже» доступ к детям.

Кроме того, «URA.RU» писало, что женщины-педагоги интерната жаловались на невыносимые условия труда. По их словам, работать после обнародования громкого дела стало невозможно. Правда, в середине апреля стало известно, что в министерстве социальных отношений Челябинской области решили закрыть данный интернат.

Виктор Жуков
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