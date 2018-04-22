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Главные новости Челябинской области
11:44  22 апреля 2018 3

Воспитатели челябинского интерната, где насиловали детей, пожаловались на давление. «Нам уже житья нет». ВИДЕО

Школа-интернат. Челябинская область, ворота, въезд закрыт
Из-за внимания общественности и следствия работать стало «невозможно»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Женщины-педагоги детской школы-интерната в Челябинской области, где проводится проверка по делу об изнасилованиях несовершеннолетних, пожаловались на невыносимые условия труда. По их словам, работать после обнародования громкого дела стало невозможно.

В разговоре с 31tv.ru они рассказали, что все сотрудники и дети прошли допросы в Следственном комитете. Дети также прошли обследования у врачей. Собеседницы называют себя абсолютно «чистыми» — с ними «ничего не происходило», а директор уволилась, потому что не выдержала прессинга общественности. «Нам уже житья нет, работать невозможно. А ей, представьте, каждому ответить. Сегодня, 6 человек уже в администрацию уехали на допросы в следственный комитет».

Воспитательницы также оправдали молодого педагога Анну и ее супруга. «Они, как поженились, хорошие ребята. Они с нами живут, их там кормят. Они соседям всем помогают, хорошие люди, молодые, но хорошие. Она-то ладно, с нами немного поговорит и легче ей. А он и так худой, а сейчас вообще не ест, » — говорят сотрудники учреждения.

Напомним, скандал в школе-интернате на Южном Урале начался в конце февраля, когда трое семей, взявших на воспитание семерых мальчиков, пришли в детдом с просьбой разъяснить, что значат слова подростков. Независимо друг от друга мальчики рассказывали похожие истории о насилии в детдоме, которое имело место на протяжении нескольких лет. По их словам, к извращенным отношениям их принуждало несколько педагогов, среди которых была супружеская пара и «дядя Сережа», приходивший в интернат на правах посетителя. Он забирал детей на прогулку.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в этом деле появилась новая статья — о халатности сотрудников Центрального управления соцзащиты в городской администрации. По мнению следствия, документ, дающий 51-летнему жителю посещать детское учреждение, был выдан незаконно. Позже стало известно, что скандальную школу закроют, но не из-за ЧП с подростками.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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