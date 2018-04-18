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Главные новости Челябинской области
15:13  18 апреля 2018 1

Власти закроют скандальный челябинский интернат, где насиловали детей. Но не из-за ЧП

Школа-интернат. Челябинская область, ворота, цепь, замок, закрыто, въезд закрыт
Школу-интернат, где расследуют насилие над детьми, закрываютФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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В министерстве социальных отношений Челябинской области принято решение о закрытии школы-интерната, где расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия над воспитанниками. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее в министерстве прошли обыски.

В минсоцотношений «URA.RU» подтвердили оперативно-следственные действия, которые проводились в рамках расследования уголовного дела по факту насилия над детьми-сиротами в одном из интернатов региона. От подробных комментариев в министерстве воздержались. Оперативно-следственные действия проходили 13 апреля. Силовиков интересовала документация, по которой сторонние учреждению люди попадали на территорию интерната. Сам интернат является муниципальным, его учредитель — администрация одного из районов области. О том, что ответственность за случившееся должны нести и чиновники, выдавшие справки на посещение, ранее заявили в генпрокуратуре УрФО. Но речь шла об управлении социальной защиты мэрии Челябинска, где выдали разрешение «дяде Сереже», пока единственному фигуранту уголовного дела.

Что касается школы-интерната, то основанием для закрытия стала чрезвычайная ситуация в муниципалитете, на территории которого находится детское коррекционное учреждение. 29 марта 2017 года произошла авария на водоводе в поселении. Первый вице-губернатор Евгений Редин согласовал закрытие интерната. Воспитанников переведут в другие учреждения. Увольнение сотрудников пройдет с соблюдением трудового законодательства.

Скандал в школе-интернате для детей с задержками психического развития разразился в начале 2018 года. Тогда семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали приемным матерям о сексуальном насилии во время их воспитания в учреждении. По обвинению в педофилии задержан 51-летний челябинец Сергей К. Ему инкриминируют 11 эпизодов. Обвинение предъявлено по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Близкие Сергея К. заявляют о его невиновности. Проверялись также воспитатели, якобы устраивающие оргии с воспитанниками, но их вина не установлена. Расследованием уголовного дела занимается четвертое следственное управление с дислокацией в Екатеринбурге СК РФ. Ход расследования держится в секрете из-за того, что речь идет о несовершеннолетних.

Альбина Золотухина
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