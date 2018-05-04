В Зауралье рыбаки выловили тело девушки, пропавшей полгода назад

В Курганской области рыбаки нашли тело девушки, которая бесследно исчезла осенью прошлого года. Подозреваемого в убийстве 23-летней жительницы села Звериноголовское задержали еще полгода назад.
По версии следствия, девушка погибла в ночь с 16 на 17 сентября от рук своего экс-возлюбленного. Пьяный 31-летний мужчина в доме своего дяди во время ссоры нанес ей удар ножом в шею, ранение оказалось смертельным. Чтобы замести следы, мужчина вымыл полы на месте преступления, а тело убитой отнес на берег реки Тобол и сбросил в воду. Следователям и поисковикам найти пропавшую так и не удалось.
Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, преступника задержали 1 октября, ему уже предъявили обвинение в убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей. Тело убитой местные рыбаки обнаружили в 12 км от села Редуть Звериноголовского района 28 апреля. Для установления причин смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в реке в Свердловской области рыбаком найдено тело жительницы Екатеринбурга. Его отнесло на 40 км от места стоянки туристической группы в парке «Оленьи ручьи».