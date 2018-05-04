{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
30 апреля 2018
29 апреля 2018
Главные новости Курганской области
11:23  04 мая 2018 0

В Зауралье рыбаки выловили тело девушки, пропавшей полгода назад

Убитую обнаружили спустя полгода после пропажиФото: kurgan.sledcom.ru

В Курганской области рыбаки нашли тело девушки, которая бесследно исчезла осенью прошлого года. Подозреваемого в убийстве 23-летней жительницы села Звериноголовское задержали еще полгода назад.

По версии следствия, девушка погибла в ночь с 16 на 17 сентября от рук своего экс-возлюбленного. Пьяный 31-летний мужчина в доме своего дяди во время ссоры нанес ей удар ножом в шею, ранение оказалось смертельным. Чтобы замести следы, мужчина вымыл полы на месте преступления, а тело убитой отнес на берег реки Тобол и сбросил в воду. Следователям и поисковикам найти пропавшую так и не удалось.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, преступника задержали 1 октября, ему уже предъявили обвинение в убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей. Тело убитой местные рыбаки обнаружили в 12 км от села Редуть Звериноголовского района 28 апреля. Для установления причин смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в реке в Свердловской области рыбаком найдено тело жительницы Екатеринбурга. Его отнесло на 40 км от места стоянки туристической группы в парке «Оленьи ручьи».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров