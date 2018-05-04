14:58 04 мая 2018 6

Киркоров ответил на петицию с требованием лишить его звания народного артиста Фото: youtube.com

Известный певец Филипп Киркоров ответил на петицию с требованием лишить его звания «Народный артист РФ». Он обратил внимание на то, что его песня, спровоцировавшая появление петиции, уже «возглавляет хит-парады».

«Пока там со мной борются и собирают подписи под „петициями против моего настроения в синем“, наше „Настроение в цвете синем“ успело возглавить хит-парады в главных чартах APPLE MUSIC и в ITUNES U», — написал певец на своей странице в Instagram. Он добавил, что композиция приближается к первому месту в украинских, белорусских, казахстанских и прибалтийских чартах, а посещаемость соответствующего клипа в YouTube превысила отметку 15 миллионов просмотров.

Вместе с тем поклонники творчества Киркорова не сошлись во взглядах на его новое произведение. Одни комментаторы поддерживают певца и осуждают появление петиции: «Песня клевая, у нас на дачах даже ее слушают», «Самая бредовая петиция, о которой я слышала». Другие настроены отрицательно: «После этого клипа репутация его явно упала», «Лишить звания немедленно». Впрочем, у некоторых сложились двойственные впечатления: «Песня классная, клип не хочется смотреть».

Напомним, в апреле вышел новый клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий», в котором исполнитель предстает в роли трудного подростка. В ответ в день рождения артиста, 30 апреля, житель Тюмени Антон Тихонов создал петицию с требованием лишить Киркорова звания «Народный артист».

По словам автора петиции, в видеоролике «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика». По мнению создателя обращения, это «не соответствует моральному облику человека, носящего звание народного артиста».