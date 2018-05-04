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04 мая 2018
Главные новости Москвы
16:50  04 мая 2018 0

Кремль прокомментировал признание Чехии в производстве «Новичка»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Россия и раньше заявляла, что «Новичок» производили во многих странахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Признание Чехии в производстве отравляющего вещества «Новичок» доказывает провокационность обвинений Великобритании по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценив поступок чешского лидера Милоша Земана.

По мнению Пескова, слова Земана подтверждают провокационность всей «истории со Скрипалями». «С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества», — приводит RT заявление пресс-секретаря президента РФ.

Ранее президент Чехии Милош Земан признался, что его страна произвела небольшое количество вещества А230, после чего оно было уничтожено. «Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было», — пояснил он.

Бывший полковник ГРУ, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Англии обвинили в атаке российские спецслужбы. При этом России до сих пор не дали ознакомиться с материалами дела, напоминает «Федеральное агентство новостей». К Юлии Скрипаль, пришедшей в себя, также не допускают российских консулов.

Семен Гринберг
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