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04 мая 2018
Главные новости Москвы
17:34  04 мая 2018 0

Пенсионерки сравнили Дурова с предателем времен Отечественной войны. «Дно пробито!» ВИДЕО

Власов и Дуров — одно лицо.Фото: коллаж «URA.RU»
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Пенсионерки из «Отрядов Путина» заявили, что основатель Telegram Павел Дуров и предатель времен Великой Отечественной войны Андрей Власов на одно лицо. Видео сравнительного анализа было опубликовано на официальной странице организации в соцсети.

На кадрах несколько женщин сидят вокруг стола и смотрят на фотографии Дурова и Власова. «Посмотрите, Власов — предатель наш военного времени — и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи. Одно лицо. И подбородок, и ушная раковина, и залысина. <…> Взгляд тот же, презрительный и кровожадный», — замечают они. Одна из бабушек берет в руку карандаш и предлагает внимательней присмотреться к залысинам. «Наденьте Дурову очки, как у Власова, и вы получите тот же портрет», — говорит она. «Да, да. Тот же портрет», — соглашаются соратницы.

Комментаторы в соцсети не были так однозначны в оценке мужчин. «Дно пробито?!», «Эм… ноу комментс», «Вы не поверите, но и у генерала Власова, и у Дурова есть уши и нос?!», «Сценарист с РЕН ТВ присмотрись, для тебя много материала!» — пишут они. Ранее бабушки из «Отрядов Путина» разорвали портрет Дурова и призвали закрыть его мессенджер. Таким образом они «заклеймили» бизнесмена из-за его отказа сотрудничать с ФСБ.

Командующий второй ударной армией Андрей Власов — военный предатель времен Великой Отечественной войны. В ходе Любанской операции он был взят в плен и согласился сотрудничать с руководством нацистской Германии.

Семен Гринберг
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